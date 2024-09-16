В Уфе прокуратура нашла нарушения при проведении закупок в медицинской организации

В ходе проверки выяснилось, что в феврале 2023 года ГБУЗ РБ Республиканский кожно-венерологический диспансер заключил с ПАО «Башинформсвязь» контракт на оказание услуг, обеспечивающих пользование персоналом информационной системы в сфере здравоохранения.

Однако 150 тыс. рублей за услугу учреждение провело на два месяца позже положенного срока.

По инициативе прокуратуры района начальник отдела закупок диспансера оштрафован на 30 тыс. рублей по части первой статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).