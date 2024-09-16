В Уфе построят микрорайон на месте пустыря

Речь идет о территории площадью 1 569 148,51 кв. м, расположенной севернее улиц Домостроителей и Чистоозерской – неподалеку от деревни Елкибаево.

На сегодняшний день она фактически представляет собой пустырь, построек нет.

На этой территории разрешено построить целый большой благоустроенный микрорайон со спортивными, социальными и культурными объектами.

В нем будут дома малой, средней и большой этажности, парковки, магазины, банки, кафе и так далее. Всего, согласно документу, можно построить до 1,7 млн кв. м жилья.