В Уфе отключат воду в трех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 16 по 22 сентября 2024 года.
17 сентября
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 17.00:
Ветошникова – 5/1, 6, 7, 7/1, 9, 9а, 11, 12, 13, 13б, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16/2, 16а, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22, 24, 24а, 24б, 25, 26, 28, 30, 32а, 34, 34а.
Амурская – 1, 1а, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 7/1, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19.
Красноярская – 1а, 1в, 2.
Брестская – 7, 9, 11, 12, 13, 15, 15а, 17, 19, 23.
Чапаева – 1, 1/3, 1/4, 1/5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:
Проспект Октября – 176, 176/1, 178.
19 сентября
Кировский район, холодная вода, с 11.00 до 17.00:
Габдуллы Амантая – 2, 2/1, 4, 4/1,4/2а, 4/2б, 4/2в, 4/2г, 4/2д, 4/2е, 4/2ж, 4/2и, 4/2к, 4/2л, 6, 6/1, 8/1, 10/1.
Бакинская – 14, 16.
Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:
Максима Рыльского – 12.
Юрия Гагарина – 31/2.
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