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Тепло и солнечно: погода в Уфе 16-20 сентября

Осень в этом году пока радует уфимцев, но на горизонте уже виднеются пасмурные деньки. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе начало этой рабочей недели будет похоже на предыдущую, ближе к выходным температура начнет снижаться и пойдут дожди.

Понедельник, 16 сентября: до +23°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – +5°, без осадков.

Вторник, 17 сентября: до +23°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – +4°, без осадков.

Среда, 18 сентября: до +24°, малооблачно, без осадков, в ночь на четверг – +6°, без осадков.

Четверг, 19 сентября: до +21°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +8°, без осадков.

Пятница, 20 сентября: до +19°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +7°, временами небольшой дождь.

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