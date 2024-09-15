Тепло и солнечно: погода в Уфе 16-20 сентября

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе начало этой рабочей недели будет похоже на предыдущую, ближе к выходным температура начнет снижаться и пойдут дожди.

Понедельник, 16 сентября: до +23°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – +5°, без осадков.

Вторник, 17 сентября: до +23°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – +4°, без осадков.

Среда, 18 сентября: до +24°, малооблачно, без осадков, в ночь на четверг – +6°, без осадков.

Четверг, 19 сентября: до +21°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +8°, без осадков.

Пятница, 20 сентября: до +19°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +7°, временами небольшой дождь.