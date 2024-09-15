В Уфе открыли обновленный книжный магазин «Китап»

В этом году издательству «Китап» исполняется 105 лет. В нем печатают книги на башкирском и русском языках, литературу народов Башкортостана.

Прежний магазин издательства был маленьким и находился далеко от остановки. Теперь – переехал в более просторное помещение на «красную линию» улицы Ленина (сразу за остановкой Гостиный двор») и сменил формат.

Как сообщил в соцсетях глава Башкортостана Радий Хабиров, общая площадь нового магазина – 182,8 кв. м. Кроме торгового зала, здесь есть лекторий и комфортная зона, где можно спокойно полистать книги. Ассортимент тоже вырос.

«Мы специально подобрали для магазина помещение в историческом центре города. Ленина – самая "гостевая" улица Уфы, здесь много туристов. И для жителей республики локация удобная.

А для тех, кто не любит ходить по магазинам, и для жителей других регионов, которые хотят поближе познакомиться с нашей культурой, напомню, что книги издательства "Китап" продаются на маркетплейсах», – написал Радий Хабиров.