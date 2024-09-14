В Уфе ограничат движение по развязке на проспекте Салавата Юлаева

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
С 16 сентября по 31 октября 2024 года включительно на транспортной развязке проспекта Салавата Юлаева в створе улицы Имени города Галле будут закрыты временный съезд, а также съезды №5 и №6 в обоих направлениях.
Движение будет осуществляться по съездам №8, №9 и №10, как указано на схеме, опубликованной администрацией города.
Ограничение связано с устройством ливневой канализации.
На сегодняшний день в Уфе:
до 15 сентября полностью перекрыт участок улицы Бессонова – от Комсомольской, 8 до Бессонова, 18;
до 20 сентября частично ограничено движение по бульвару Хадии Давлетшиной – от дома №3 до пересечения с проспектом Октября;
до 25 сентября перекрыто движение на половине проезжей части Бородинской – рядом с домом №24;
до первого октября частично ограничили проезд по четной стороне Пархоменко – от бульвара Ибрагимова до Краснодонской.
Эти ограничения связаны с проведением и ремонтом инженерных сетей на этих участках.
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