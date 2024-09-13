18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане за неделю резко подешевели некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период со второго по девятое сентября 2024 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (5,18%).

Умеренно поднялись цены на муку (1,75%), творог (1,68%), сыры (1,44%) и хлеб (1,38%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: картофель (7,71%), капуста (7,65%), морковь (7,02%), лук (6,4%), свекла (6,2%).

Также подешевели вермишель (2,44%), гречка (1,19%) и бананы (1,76%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: