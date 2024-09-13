В Башкортостане за неделю резко подешевели некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (5,18%).

Умеренно поднялись цены на муку (1,75%), творог (1,68%), сыры (1,44%) и хлеб (1,38%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: картофель (7,71%), капуста (7,65%), морковь (7,02%), лук (6,4%), свекла (6,2%).

Также подешевели вермишель (2,44%), гречка (1,19%) и бананы (1,76%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.