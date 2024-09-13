Парламент Башкортостана рассмотрит кандидатуры на должности премьер-министра и его заместителей

Пресс-служба регионального парламента сообщает о том, что в ближайшее время Радием Хабировым будут внесены кандидатуры для назначения на ключевые позиции в обновленном правительстве – на должности премьер-министра и его заместителей.

Представленные кандидатуры пройдут согласование с депутатским корпусом и будут вынесены на рассмотрение депутатов на пленарном заседании парламента.

Что касается должностей руководителей министерств и ведомств, то они замещаются на основании указов главы региона.

До утверждения нового состава правительства выполнять полномочия премьер-министра продолжает Андрей Назаров. Он уже пообещал, что значительных изменений в составе правительства не будет.