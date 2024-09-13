Андрей Назаров: «Уверен, что мы добьемся главной цели – сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни людей»

«Создавать лучший регион для жизни людей - многоаспектная задача. При этом Башкортостан был и остается краеугольным камнем российского государства. Руководитель республики настроен именно так ко всем вопросам подходить.

Победа Радия Хабирова означает для нас сохранение политического курса, стабильности в социальной сфере и акцент на развитие и инновации в экономике, а также политику результативного взаимодействия с федеральным центром.

Перед нами стоят большие задачи. Глава Башкортостана сегодня дал поручения до 2030 года. В том числе речь идет об увеличении ВВП, росте промышленности и инвестиций до 1,25 трлн рублей. В числе первоочередных задач – полная модернизация первичного звена здравоохранения, капремонт образовательных учреждений, улучшение транспортных артерий республики. Уверен, что мы добьемся этой главной цели – сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни людей в Российской Федерации.», – написал Андрей Назаров в соцсетях.

На данный момент он продолжает выполнять полномочия премьер-министра до утверждения нового состава правительства и уже пообещал, что значительных изменений в составе не будет.