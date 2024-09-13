В Уфе завершается ремонт тротуаров

Сегодня, 13 сентября, Мавлиев сообщил о том, что на всех запланированных участках работы уже подходят к концу.

«Второй год мы выделяем целевое финансирование на ремонт и строительство тротуаров во всех районах Уфы. Завершаем работы на всех запланированных 37 участках общей протяженностью почти 17 км», – написал он.

Список улиц мы приводили ранее. Недавно Мавлиев заявил, что мэрия поставила себе амбициозную задачу – замостить тротуарной плиткой весь проспект Октября.