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В Башкортостане с начала года утонули 50 человек

Госкомитет Башкортостана по ЧС проводит профилактические рейды по «диким» пляжам республики.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

В сообщении Госкомитета говорится о том, что с начала купального сезона, по оперативным данным, на реках и водоемах погибли 50 человек.

Основными причинами гибели людей на воде остаются купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульные раздают отдыхающим памятки по безопасности на воде и предупреждают об опасностях.

Премьер-министр республики Андрей Назаров рассказал о том, что в этом году в 61 муниципалитете зарегистрирован 171 пляж, что на 22 больше, чем прошлым летом.

Он поручил в течение двух месяцев разработать программу по оснащению всех населенных пунктов организованными местами для купания.

«Будем привлекать к этой работе наши предприятия, бизнес, и всячески их поддержим. Каждый житель Башкортостана должен иметь возможность проводить отдых у водоема безопасно и с комфортом», – сообщил Назаров.

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