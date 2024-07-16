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Территорию около железнодорожного вокзала в Уфе застроят высотками

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Ленина, Пермская и Вокзальная в Советском районе.

Приложение к постановлению администрации Уфы

Приложение к постановлению администрации Уфы

Речь идет о территории площадью 71,9 тыс. кв. м. На ней сейчас располагаются десятки многоквартирных жилых домов, признанных аварийными – все их снесут.

Эту территорию застроят высотными жилыми домами (количество этажей не указано) с парковками, а также больницами, школами и так далее.

Всего смогут возвести до 69 тыс. кв. м жилья, предельный срок реализации проекта – девять лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории.

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