Инфляция в Башкортостане в июне ускорилась до 8,01%

Годовая инфляция в Башкортостане в июне составила 8,01%. В мае она была на уровне 7,92%, в апреле – 7,69%, в марте – 7,28%, феврале – 7,62%, в январе – 7,05%.

Этот показатель по-прежнему ниже средней инфляции по России, которая по итогам июня составила 8,61% в годовом выражении.

Официального комментария от регулятора пока нет. Майское ускорение связывали с тем, что из-за похолоданий ускорился рост цен на продукты ускорился, особенно на некоторые фрукты и овощи, сезонное удешевление тепличной продукции оказалось менее выраженным. К росту цен на картофель привело уменьшение его предложения из-за истощения прошлогодних запасов и сокращения поставок из Египта.

Инфляция в сфере непродовольственных товаров и услуг в мае практически не изменилась.