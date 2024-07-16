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Еще на 6 популярных автобусных маршрутах в Уфе подорожает проезд

Сразу три частных перевозчика проинформировали администрацию города о том, что намерены повысить стоимость билетов на проезд в автобусах.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

С первого августа 2024 года стоимость билетов при оплате наличкой, банковской картой и по карте «Алга» составит:

– №220 «Профилакторий "Радуга" – Южный автовокзал» –

– №222 «Оздоровительный комплекс "Сипайловский" – Больница №18» – 41 рубль;

– №224 «Адмирала Макарова – Микрорайон "Южный"» – 41 рубль;

– №288 «Оздоровительный комплекс "Сипайловский" – Максимовка» – 41 рубль;

– №277 «Новая Максимовка – Стадион "Динамо"» – 40 рублей;

– №208 «Уфимский ДОК – ТЭЦ-1» – 35 рублей.

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте мэрия связывает с ростом цен на запчасти, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей.

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