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В Уфе 1,5 месяца будут перекрывать улицу Цюрупы

Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Сегодня, 16 июля, с 22.00 до 7.00 17 июля будет закрыт участок Цюрупы от Заки Валиди до Пушкина.

В это время там будут укладывать верхний слой асфальта.

Кроме того, с сегодняшнего дня и до 30 августа будут перекрывать проезжую часть Цюрупы на участке от Заки Валиди до Революционной.

Это ограничение связано с ремонтом. Закрывать проезд будут по мере необходимости поквартально и только ночью.

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