В Уфе 1,5 месяца будут перекрывать улицу Цюрупы

Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Сегодня, 16 июля, с 22.00 до 7.00 17 июля будет закрыт участок Цюрупы от Заки Валиди до Пушкина.
В это время там будут укладывать верхний слой асфальта.
Кроме того, с сегодняшнего дня и до 30 августа будут перекрывать проезжую часть Цюрупы на участке от Заки Валиди до Революционной.
Это ограничение связано с ремонтом. Закрывать проезд будут по мере необходимости поквартально и только ночью.
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