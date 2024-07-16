В Уфе 1,5 месяца будут перекрывать улицу Цюрупы

Сегодня, 16 июля, с 22.00 до 7.00 17 июля будет закрыт участок Цюрупы от Заки Валиди до Пушкина.

В это время там будут укладывать верхний слой асфальта.

Кроме того, с сегодняшнего дня и до 30 августа будут перекрывать проезжую часть Цюрупы на участке от Заки Валиди до Революционной.

Это ограничение связано с ремонтом. Закрывать проезд будут по мере необходимости поквартально и только ночью.