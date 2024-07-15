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Радий Хабиров поручил усилить работу в Зилаирском районе, где прорвало дамбу

Глава администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов в соцсетях сообщил о том, что из-за размыва дамбы в селе Кананикольское были повреждены несущие стойки моста через реку Кана.

Фото опубликовал Борис Мелкоедов

Фото опубликовал Борис Мелкоедов

Из-за инцидента до деревни Шанский временно закрыт до исправления ситуации. Альтернативная дорога для жителей – в сторону села Нигаматово.

Сегодня, 15 июля, эту тему подняли на оперативном совещании в правительстве региона.

Мелкоедов, присутствовавший по видеосвязи, рассказал, что угрозы подтопления населенных пунктов из-за прорыва дамбы нет, процесс контролируют. Сама плотина старая. Основная проблема – в том, что вода подмывает одну опору моста.

Радий Хабиров поручил премьер-министру Андрею Назарову «все бросить и заняться» этим вопросом и назвал его первоочередным.

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