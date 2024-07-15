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В Уфе начали укладывать асфальт на улице Архитектора Рехмукова

В Октябрьском районе продолжается строительство улицы Архитектора Рехмукова. Вместе с построенной недавно улицей Мусы Гареева она обеспечит проезд к строящемуся Центру спортивной борьбы.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Сегодня, 15 июля, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что рабочие приступили у укладке асфальта на проезжей части.

Проект 500-метровой улицы включает обустройство проезжей части, технических полос и парковочных мест, а также тротуаров и наружного освещения.

По словам мэра, движение по новой дороге запустят к началу учебного года – до первого сентября 2024 года.

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