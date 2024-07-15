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Из-за крупных мероприятий перекроют несколько улиц в центре Уфы

Минтранс Башкортостана предупреждает о новых ограничениях движения транспорта в Уфе и просит жителей заранее планировать маршруты.

С 25 по 28 июля будет закрыта парковка конгресс-холла «Торатау».

26 июля с 5.00 до 8.00 перекроют участок набережной от Сочинской до Генерал-губернатора Перовского;

с 6.00 до 8.00 будет закрыта для проезда улица Генерал-губернатора Перовского.

27 июля с 16.00 до 19.00 перекроют улицу Пушника на участке от Цюрупы до Советской.

Общественный транспорт будет объезжать перекрываемые участки.

Эти ограничения связаны с началом работы IV Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – умная страна», а также II Всероссийского молодежного форума «Умный город. Наше будущее»️.

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

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