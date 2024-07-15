Из-за крупных мероприятий перекроют несколько улиц в центре Уфы

Минтранс Башкортостана предупреждает о новых ограничениях движения транспорта в Уфе и просит жителей заранее планировать маршруты.
С 25 по 28 июля будет закрыта парковка конгресс-холла «Торатау».
26 июля с 5.00 до 8.00 перекроют участок набережной от Сочинской до Генерал-губернатора Перовского;
с 6.00 до 8.00 будет закрыта для проезда улица Генерал-губернатора Перовского.
27 июля с 16.00 до 19.00 перекроют улицу Пушника на участке от Цюрупы до Советской.
Общественный транспорт будет объезжать перекрываемые участки.
Эти ограничения связаны с началом работы IV Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – умная страна», а также II Всероссийского молодежного форума «Умный город. Наше будущее»️.
Комментарии (0)