В Башкортостане изменится процесс выдачи разрешений на охоту

Поправками предлагается изменить порядок распределения разрешений на охоту. На сегодняшний день право на получение разрешения на добычу косули сибирской, лося и медведя бурого в общедоступных охотничьих угодьях распределяется между охотниками, подавшими заявления, исходя из квоты путем жеребьевки при помощи лототрона.

Проблема в том, что жеребьевка проводится вручную, ежегодно обрабатывается более 11 тысяч заявлений о допуске к участию в случайной выборке, это очень долго и трудозатратно: мероприятия занимают около трех недель, на проведение двух этапов жеребьевки уходит порядка восьми часов. Законопроектом предлагается перевести жеребьевку в «цифру».

После принятия поправок эту процедуру будут проводить в электронном формате, с помощью программы, обеспечивающей случайный выбор победителей. Кроме того, законопроектом предлагается расширить перечень охотничьих ресурсов, разрешение на добычу которых определяется посредством жеребьевки. В него войдут еще четыре вида животных: барсук, рысь, куница лесная и сурок степной (байбак).

Как ожидается, примут поправки в период осенней сессии. Документ прошел первое чтение в июне.