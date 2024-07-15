В Уфе за выходные задержали 26 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 13-14 июля.
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 45 ДТП. В шести из них пострадали четыре человека, двое погибли.
Пресечено 768 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам. Кроме того, оштрафовали 47 пешеходов-нарушителей.
Задержали 26 водителей в состоянии опьянения, а также семерых управлявших транспортом без водительских прав.
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