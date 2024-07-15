18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе за выходные задержали 26 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 13-14 июля.

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 45 ДТП. В шести из них пострадали четыре человека, двое погибли.

Пресечено 768 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам. Кроме того, оштрафовали 47 пешеходов-нарушителей.

Задержали 26 водителей в состоянии опьянения, а также семерых управлявших транспортом без водительских прав.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: