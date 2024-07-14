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Шакшинский мост в Уфе закрыли даже для пешеходов

Первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников провел оперативное совещание в штабе на Шакшинском мосту.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Шакшинский мост полностью перекрыли на две недели девятого июля. Технический перерыв необходим, чтобы при проведении работ исключить колебания мостовых конструкций.

В ходе совещания глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов сообщил о том, что в целях безопасности ограничен даже пеший проход по мосту.

Подрядчики на объекте находятся ежедневно и круглосуточно. Все работы выполняются в соответствии с графиками. На данный момент идут земляные работы на участках съезда и бетонирование основы проезжей части.

Ранее Кожевников сообщил о том, что в рамках капремонта Шакшинского моста предусмотрено три длительных перекрытия, сейчас идет первое из них. Основной маршрут объезда для автомобилистов будет проходить через Восточный выезд. Также есть возможность воспользоваться электричкой.

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