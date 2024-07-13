Мэр Уфы остался недоволен процессом реконструкции тротуаров

Сегодня, 13 июля, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев посмотрел, как ведется процесс реконструкции тротуаров на нескольких улицах города.
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
«По итогам утреннего объезда – куча замечаний по организации работы в рамках реконструкции тротуаров города.
Подрядным организациям выдали предписания на устранение всех недочетов. Повторно проведем контрольные проверки», – написал Мавлиев в соцсетях.
Всего в этом году в Уфе планировали отремонтировать почти 17 км тротуаров, список улиц мы приводили ранее. Недавно Мавлиев заявил, что мэрия поставила себе амбициозную задачу – замостить тротуарной плиткой весь проспект Октября.
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