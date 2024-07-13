Мэр Уфы остался недоволен процессом реконструкции тротуаров

«По итогам утреннего объезда – куча замечаний по организации работы в рамках реконструкции тротуаров города.

Подрядным организациям выдали предписания на устранение всех недочетов. Повторно проведем контрольные проверки», – написал Мавлиев в соцсетях.

Всего в этом году в Уфе планировали отремонтировать почти 17 км тротуаров, список улиц мы приводили ранее. Недавно Мавлиев заявил, что мэрия поставила себе амбициозную задачу – замостить тротуарной плиткой весь проспект Октября.