Башкортостан вошел в топ-10 антирейтинга регионов по количеству ДТП

В топе «антилидеров» по числу ДТП Башкортостан (1265) по итогам полугодия занял 10-ю строчку. Однако ситуация в этой области улучшается: ДТП зафиксировано на 20% меньше, чем в первой половине прошлого года. Возглавляет этот печальный рейтинг Москва (3904 ДТП, +4,9%).

Такое же место у региона и в топе «антилидеров» по числу наездов на пешеходов по вине пешеходов (121, -11,7%). И здесь тоже хуже всего ситуация в Москве (299, -12,3%).

Также Башкортостан делит четвертую строчку в антирейтинге по числу ДТП с пьяными водителями (116, -35,6%). Тут лидирует Краснодарский край (217, -3,1%).