В выходной в Уфе выглянет солнце

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе в эти выходные, 13-14 июля, дождей не будет.

В субботу будет пасмурно, до +25° днем и до +16° ночью.

В воскресенье выглянет солнце, а воздух днем прогреется до +26°.

Как сообщает Башгидромет, в остальной части Башкортостана 13 июля ожидаются продолжительные дожди различной интенсивности, по югу и востоку сильные. Местами грозы, ливни, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Возможны подтопления некоторых участков.