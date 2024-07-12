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В Башкортостане за неделю подорожали некоторые овощи

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с первого по восьмое июля 2024 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: огурцы (10,25%), капуста (8,01%), картофель (6,09%) и лук (5,6%).

Также подорожали некоторые другие продукты, в том числе яблоки (3,5%), черный чай (1,62%) и сосиски (1,26%).

Цены на огурцы и картофель растут катастрофическими темпами уже несколько недель подряд.

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели свекла (3,36%), яйца (1,23%), помидоры (1,7%) и пшено (1,49%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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