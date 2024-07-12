В Уфе на месяц перекрыли участок одной из улиц

С сегодняшнего дня, 12 июля, до 15 августа будет закрыт участок улицы Шота Руставели от Адмирала Макарова до Уфимского шоссе.

На весь период будет недоступен проезд на шоссе со стороны Руставели, возможно только одностороннее движение. Объехать можно будет, например, по Трамвайной.

Ограничение связано с работами компании «БашРТС» на магистральной тепловой сети. Мероприятия позволят повысить качество теплоснабжения, сроки службы и герметичность труб за счет применения пенополиуретановой изоляции.