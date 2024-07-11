Реабилитационный и образовательный центр для детей с ОВЗ откроется в Уфе в сентябре

Сегодня, 11 июля, Минтруд Башкортостана сообщил о том, что открытие центра состоится в сентябре текущего года.

В проекте: реабилитационный центр на 80 койко-мест и 250 посещений в день для оказания услуг в полустационарной форме и образовательный центр на 192 учащихся.

Кроме того, министерство образования запланировало там разместить психолого-медико-педагогическую комиссию. Таким образом, по словам министра семьи, труда и социальной защиты населения Ленары Ивановой, будет организован режим «одного окна», когда родители могут получить полностью услуги и консультации и освидетельствования по поводу ребенка, а дети будут обучаться в школе.