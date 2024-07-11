В Башкортостане продолжают расти цены на бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с первого по восьмое июля 2024 года.
По состоянию на восьмое июля 2024 года цены в Башкортостане составляли:
– бензин в среднем – 54,44 рубля за литр (+0,3 рубля за неделю);
– АИ-92 – 51,31 рубля за литр (+0,27 рубля);
– АИ-95 – 55,73 рубля за литр (+0,3 рубля);
– АИ-98 и выше – 68,27 рубля за литр (+0,48 рубля);
– дизельное топливо – 63,45 рубля за литр (+0,06 рубля).
Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (54,85 рубля за литр) и по России (56,43 рубля за литр).
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