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В Уфе проходят сплошные проверки транспорта

Сегодня, 11 июля, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий на дорогах.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Проверяют весь пассажирский транспорт на Затонском шоссе.

Рейды направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений Правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов, задействованы сотрудники технического надзора Госавтоинспекции Уфы, а также городской полк ДПС.

Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

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