В Уфе частично перекрыли Зининский путепровод

С сегодняшнего дня, 11 июля, и до 23.00 17 июля будут закрыты две крайние правые полосы Зининского путепровода по направлению Уфа – Нагаево.

Ограничение связано со строительством участка от транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе.

Также сегодня ограничили движение транспорта на участках дорог Уфа – Чишмы, Новотроицкое – Кляшево – Дема, Кара-Якупово – Петряево в Чишминском районе, в связи с проведением международной многодневной велогонки «Тур России».