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В Уфе частично перекрыли Зининский путепровод

Минтранс Башкортостана предупреждает о новом ограничении движения транспорта в Уфе и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

С сегодняшнего дня, 11 июля, и до 23.00 17 июля будут закрыты две крайние правые полосы Зининского путепровода по направлению Уфа – Нагаево.

Ограничение связано со строительством участка от транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе.

Также сегодня ограничили движение транспорта на участках дорог Уфа – Чишмы, Новотроицкое – Кляшево – Дема, Кара-Якупово – Петряево в Чишминском районе, в связи с проведением международной многодневной велогонки «Тур России».

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