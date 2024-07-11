В Башкортостане заявки на сертификаты для взрослых инвалидов принимаются до 30 августа

Претендовать на сертификат могут взрослые (18+) инвалиды трудоспособного возраста второй и третьей групп, а также участники СВО.

Это именной документ, обладатель которого может обратиться к аккредитованному поставщику услуг. Таковых в республике пока 14, 13 из них – в Уфе и один – в Стерлитамаке. В дальнейшем список поставщиков будет расширяться.

Всего планируют выдать 1,7 тыс. таких сертификатов на 52,5 тыс. рублей каждый. Из республиканского бюджета на эти цели выделили 90 млн рублей на текущий год.

Министр семьи и труда Башкортостана Ленара Иванова сообщила о том, что важно успеть подать заявку на получение сертификата до 30 августа 2024 года.

Обратиться с заявкой в Уфе можно по следующим адресам:

– Менделеева, 136/2; тел.: +7 (347) 286-21-84;

– Богдана Хмельницкого; тел.: +7 (347) 287-52-04, 287-52-14;

– Рихарда Зорге, 31; тел.: +7 (347) 287-52-31;

– Цюрупы, 102; тел.: +7 (347) 287-52-08, 287-52-06;

– Мусоргского, 19 А; тел.: +7 (347) 287-52-30.

Подобная программа, только для детей-инвалидов, в республике действует с 2019 года: сертификат на 41,7 тыс. рублей могут получить родители детей-инвалидов, не получавшие реабилитационные услуги в центрах, подведомственных Минтруду, последние 12 месяцев. Деньги можно потратить на реабилитацию ребенка в специализированных центрах.