На лучшей вакансии июля в Уфе предлагают от 215 тыс. рублей в месяц

Сервис SuperJob проанализировал 135 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало июля 2024 года.
Топ-5 вакансий июля в Уфе выглядит следующим образом:
1. Химик-технолог в ООО «Райф». Предлагаемая зарплата – от 215 тыс. рублей в месяц.
2. Водитель на грузовом автомобиле в ООО «Технологии-Т» (доставка стройматериалов). Предлагаемая зарплата – 200-250 тыс. рублей в месяц.
3. Управляющий розничной сетью в «Декор-керамика-Уфа». Предлагаемая зарплата – от 120 тыс. рублей в месяц.
4. Врач-невролог в «КТЕ Уфа». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.
5. Менеджер по продажам логистических услуг в «Логист» (перевозка сборных грузов Москва – Уфа).
Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 350 тыс. рублей в месяц (стоматолог-имплантолог); в Казани – от 130 тыс. рублей в месяц (бортинженер-испытатель); в Москве – 500-700 тыс. рублей в месяц (директор по продажам).
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