На лучшей вакансии июля в Уфе предлагают от 215 тыс. рублей в месяц

Топ-5 вакансий июля в Уфе выглядит следующим образом:

1. Химик-технолог в ООО «Райф». Предлагаемая зарплата – от 215 тыс. рублей в месяц.

2. Водитель на грузовом автомобиле в ООО «Технологии-Т» (доставка стройматериалов). Предлагаемая зарплата – 200-250 тыс. рублей в месяц.

3. Управляющий розничной сетью в «Декор-керамика-Уфа». Предлагаемая зарплата – от 120 тыс. рублей в месяц.

4. Врач-невролог в «КТЕ Уфа». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

5. Менеджер по продажам логистических услуг в «Логист» (перевозка сборных грузов Москва – Уфа).

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 350 тыс. рублей в месяц (стоматолог-имплантолог); в Казани – от 130 тыс. рублей в месяц (бортинженер-испытатель); в Москве – 500-700 тыс. рублей в месяц (директор по продажам).