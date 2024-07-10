УФАС Башкортостана отменило результаты конкурса муниципалитетов на 182 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан проверило совместную закупку 73 муниципалитетов региона.
Речь шла об улучшении систем наружного освещения в 73 селах региона.
Работы нужно было провести до ноября текущего года, начальная цена контракта составила 182 млн рублей.
Жалобу в УФАС подала компания «РефСтройПроект»: конкурсная комиссия отклонила ее заявку, ссылаясь на отсутствие подтверждения опыта проведения аналогичных работ.
Однако компания предоставила все необходимые документы, подтверждающие свое соответствие требованиям муниципалитетов, так что действия комиссии приводят к ограничению количества участников конкурса и нарушают закон о контрактной системе.
УФАС выдало комиссии предписание отменить итоги конкурса и пересмотреть заявки участников в соответствии с законом. Также будет возбуждено административное дело.
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