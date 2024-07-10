УФАС Башкортостана отменило результаты конкурса муниципалитетов на 182 млн рублей

Речь шла об улучшении систем наружного освещения в 73 селах региона.

Работы нужно было провести до ноября текущего года, начальная цена контракта составила 182 млн рублей.

Жалобу в УФАС подала компания «РефСтройПроект»: конкурсная комиссия отклонила ее заявку, ссылаясь на отсутствие подтверждения опыта проведения аналогичных работ.

Однако компания предоставила все необходимые документы, подтверждающие свое соответствие требованиям муниципалитетов, так что действия комиссии приводят к ограничению количества участников конкурса и нарушают закон о контрактной системе.

УФАС выдало комиссии предписание отменить итоги конкурса и пересмотреть заявки участников в соответствии с законом. Также будет возбуждено административное дело.