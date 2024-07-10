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В Уфе поваленными ветром деревьями помяло 6 автомобилей

Вчера, девятого июля, в Уфе разгулялась стихия: гроза, дождь и сильный ветер. МЧС выпускало штормовое предупреждение.

Фото: Управление гражданской защиты Уфы

Фото: Управление гражданской защиты Уфы

Сегодня Управление гражданской защиты Уфы сообщает о том, что поступило восемь сообщений, связанных с падением деревьев на автомобили, трамвайные пути, проезжую часть и газон.

Из-за непогоды шесть автомобилей получили механические повреждения. Люди не пострадали.

УГЗ напоминает о том, что важно сообщать в управляющие компании о том, что на территории вашего двора есть деревья, которые могут не выдержать порывы ветра, и не препятствовать их вырубке.

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