В Уфе появится новая смотровая площадка с видом на Белую

Рабочие приступили к благоустройству территории, прилегающей к уфимской водонапорной башне. Сейчас там убирают мусор и заросли, стирают граффити.
Об этом в соцсетях сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, опубликовав эти фото.
Расположенная за Телецентром Водонапорная башня была построена в 1901 году. Объект уже много лет не используется по назначению, но его любят посещать фотографы и туристы.
На территории около нее планируют обустроить смотровую площадку с видом на реку Белую. Для безопасности установят старые ограждения, демонтированные при реконструкции арочного моста и освещение.
«Уверен, это это место станет новой точкой притяжения для жителей и гостей нашего города, необычным туристическим пространством. Будем разрабатывать проект благоустройства с учетом особенностей территории», – написал Ратмир Мавлиев.
Что касается самой башни, то сейчас запущен процесс передачи объекта городу, продолжается сбор предложений по будущей концепции его реконструкции.
Комментарии (0)