В Уфе появится новая смотровая площадка с видом на Белую

Об этом в соцсетях сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, опубликовав эти фото.

Расположенная за Телецентром Водонапорная башня была построена в 1901 году. Объект уже много лет не используется по назначению, но его любят посещать фотографы и туристы.

На территории около нее планируют обустроить смотровую площадку с видом на реку Белую. Для безопасности установят старые ограждения, демонтированные при реконструкции арочного моста и освещение.

«Уверен, это это место станет новой точкой притяжения для жителей и гостей нашего города, необычным туристическим пространством. Будем разрабатывать проект благоустройства с учетом особенностей территории», – написал Ратмир Мавлиев.

Что касается самой башни, то сейчас запущен процесс передачи объекта городу, продолжается сбор предложений по будущей концепции его реконструкции.