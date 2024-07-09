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В Уфе перекроют улицу Менделеева

Минтранс Башкортостана предупреждает о новых ограничениях движения транспорта в Уфе и просит жителей заранее планировать маршруты.

vk.com/transport.bashkortostan

vk.com/transport.bashkortostan

До 20 августа 2024 года будет перекрыт участок улицы Менделеева от Обской до Губайдуллина.

Ограничение связано с капитальным ремонтом водопровода по улице Менделеева.

Ранее мы писали о том, что 13 июля с 8.30 до 14.00 будут перекрыты:

– проезд от Комарова до СОК «Биатлон»;

– Комарова (от проезда до СОК «Биатлон» до проезда вдоль парка Победы, проходящего от Западной до Комарова);

– Первомайская (от Комарова до Кольцевой).

Это ограничение связано с третьим этапом международной велогонки «Тур России». На время перекрытия изменится схема движения общественного транспорта.

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