В Уфе перекроют улицу Менделеева

Минтранс Башкортостана предупреждает о новых ограничениях движения транспорта в Уфе и просит жителей заранее планировать маршруты.
vk.com/transport.bashkortostan
До 20 августа 2024 года будет перекрыт участок улицы Менделеева от Обской до Губайдуллина.
Ограничение связано с капитальным ремонтом водопровода по улице Менделеева.
Ранее мы писали о том, что 13 июля с 8.30 до 14.00 будут перекрыты:
– проезд от Комарова до СОК «Биатлон»;
– Комарова (от проезда до СОК «Биатлон» до проезда вдоль парка Победы, проходящего от Западной до Комарова);
– Первомайская (от Комарова до Кольцевой).
Это ограничение связано с третьим этапом международной велогонки «Тур России». На время перекрытия изменится схема движения общественного транспорта.
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