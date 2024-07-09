Минтранс Башкортостана публикует обновленное расписание движения автобусов на время закрытия Шакшинского моста.

На время ремонта РЖД увеличит количество электричек и ходить они будут с 6.00 до 20.00 с интервалом 30 минут. «Башавтотранс» организует подвоз на станции «Шакша» и «Гастелло».

Альтернативные проезды – через Восточный выезд (платно) и улицу Пугачева. Будет действовать акция «Счастливый час»: при пересадке с автобуса или электрички в течение часа и оплате по карте «Алга» платить дважды не придется.

Фото на обложке: Андрей Раздорских