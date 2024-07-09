Сегодня, девятого июля, полностью перекрыли Шакшинский мост. Технический перерыв необходим, чтобы при проведении работ исключить колебания мостовых конструкций.
Минтранс Башкортостана публикует обновленное расписание движения автобусов на время закрытия Шакшинского моста.
На время ремонта РЖД увеличит количество электричек и ходить они будут с 6.00 до 20.00 с интервалом 30 минут. «Башавтотранс» организует подвоз на станции «Шакша» и «Гастелло».
Альтернативные проезды – через Восточный выезд (платно) и улицу Пугачева. Будет действовать акция «Счастливый час»: при пересадке с автобуса или электрички в течение часа и оплате по карте «Алга» платить дважды не придется.
Фото на обложке: Андрей Раздорских
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