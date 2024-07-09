МЧС Башкортостана выпустило штормовое предупреждение

«9.07.2024 местами по республике Башкортостан ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, град, грозы, порывы ветра до 21-26 м/с», – говорится в обращении службы.

Ветер до 26 м/с относится к категории «сильный шторм» по шкале Бофорта. Это означает, что он может причинять значительные разрушения, находиться на улице будет опасно.

МЧС рекомендует в грозу не покидать автомобиль, не находиться в водоеме или на берегу, в лесу – держаться подальше от высоких деревьев.

При усилении ветра советуют оставаться в помещениях, если порыв застал вас на улице – стоит укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не надо прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.