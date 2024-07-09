Башкортостан возглавил рейтинг эффективности промышленной политики

Если в прошлом году Башкортостан занимал в топе третью строчку, то в этом вернул себе лидерство. Об этом сегодня, девятого июля, рассказал глава региона Радий Хабиров.

Второе место в рейтинге разделили Москва и Московская область, следом идут Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область. Башкортостан возглавлял рейтинг в 2020 и 2021 годах.

«Системная работа, которую мы на протяжении последних лет проводим в республике, приносит свои плоды. Наша промышленность стабильно развивается, несмотря на санкционное давление и сложнейшие экономические условия. По итогам прошлого года рост промпроизводства составил 6,5 %, за пять месяцев 2024-го – 7,4%.

Мы активно взаимодействуем с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности. Развиваем отраслевые кластеры, открываем индустриальные и промпарки. Занимаемся вопросами импортозамещения. Поддерживаем инновационные проекты. Выстраиваем эффективную прямую связь с предприятиями. Большое внимание уделяем подготовке квалифицированных кадров», – написал Радий Хабиров.