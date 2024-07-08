В Уфе пройдет фестиваль «Колесо»

Семейный фестиваль «Колесо» состоится в воскресенье, 14 июля, на Набережной реки Белой.
Программа стартует в 17.00 с велофестиваля для детей от двух до 16 лет. Будет четыре основных площадки: велогонка, фигурное вождение, велоконструктор и вело-эстафета. Участникам обязательно иметь шлемы.
Разминку для участников фестиваля проведут мастер спорта по самбо, дзюдо и борьбе на поясах Антон Матренин и девятикратная чемпионка России по хоккею Анна Пругова.
В программе также мастер-классы, площадка от магазина «Китап», настольные игры и многое другое.
В 18.00 начнется модный показ.
В 18.40 – встреча с авторами популярных книг Башкортостана.
С 20.00 – показ мультфильма.
С 21.00 – дискотека.
2+, вход свободный
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