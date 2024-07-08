В Уфе пройдет фестиваль «Колесо»

​Программа стартует в 17.00 с велофестиваля для детей от двух до 16 лет. Будет четыре основных площадки: велогонка, фигурное вождение, велоконструктор и вело-эстафета. Участникам обязательно иметь шлемы.

​Разминку для участников фестиваля проведут мастер спорта по самбо, дзюдо и борьбе на поясах Антон Матренин и девятикратная чемпионка России по хоккею Анна Пругова.

В программе также мастер-классы, площадка от магазина «Китап», настольные игры и многое другое.

В 18.00 начнется модный показ.

В 18.40 – встреча с авторами популярных книг Башкортостана.

С 20.00 – показ мультфильма.

С 21.00 – дискотека.

2+, вход свободный