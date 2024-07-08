Уфимец получил условный срок за махинации с землей около Ильмурзино

Как сообщает прокуратура Башкортостана, в 2017 году владелица парка отдыха около деревни Ильмурзино арендовала земельные участки общей площадью свыше 62 га, на которых расположено озеро.

Она обратилась к своему знакомому с просьбой помочь оформить эти участки в собственность. В период с ноября 2022 года по апрель 2023 года подсудимый изготовил подложные договор купли-продажи и акт приема-передачи земли в ее собственность и передал их для осуществления государственной регистрации.

За это он получил 1,7 млн рублей и потратил их по своему усмотрению.

Ущерб Минземимущества республики в результате его действий оценивается в 125 млн рублей.

Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Прокуратура в судебном порядке обязала вернуть землю в собственность государства.

Сам «Парк отдыха Ильмурзино» проиграл суд в прошлом году. Несмотря на это, он продолжает функционировать в обычном режиме.