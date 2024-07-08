Радий Хабиров: «Мне было даже неудобно перед уфимцами за поликлиники»

«Мы договорились, что в первую очередь ремонтируем самые неухоженные поликлиники и наводим порядок.

На самом деле, мне даже неудобно перед уфимцами было: в какой-нибудь район приедешь, и там такие поликлиники. Здесь, конечно, надо уфимское здравоохранение подтянуть. Хотя самые сильные медицинские центры, понятно, в Уфе, но поликлиническое звено мы решили все-таки привести в порядок.

И делайте по всей республике: у нас должен быть единый брендбук, код, чтобы дети заходили в светлое пространство и не боялись ничего», – прокомментировал доклад Радий Хабиров.