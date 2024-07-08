Радий Хабиров: «Мне было даже неудобно перед уфимцами за поликлиники»

Восьмого июля на совещании в правительстве Башкортостана обсудили программу модернизации поликлиник, которая стартовала в Уфе. Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин сообщил о том, что первые отремонтированные поликлиники сдадут уже осенью 2024 года.
Фото опубликовал Айрат Рахматуллин
«Мы договорились, что в первую очередь ремонтируем самые неухоженные поликлиники и наводим порядок.
На самом деле, мне даже неудобно перед уфимцами было: в какой-нибудь район приедешь, и там такие поликлиники. Здесь, конечно, надо уфимское здравоохранение подтянуть. Хотя самые сильные медицинские центры, понятно, в Уфе, но поликлиническое звено мы решили все-таки привести в порядок.
И делайте по всей республике: у нас должен быть единый брендбук, код, чтобы дети заходили в светлое пространство и не боялись ничего», – прокомментировал доклад Радий Хабиров.
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