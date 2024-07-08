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Запланированы три длительных перекрытия Шакшинского моста в Уфе

С 0.00 девятого июля на две недели полностью перекроют Шакшинский мост. Это необходимо, чтобы при проведении работ исключить колебания мостовых конструкций.

vk.com/ufa

vk.com/ufa

Сегодня, восьмого июля, на совещании в правительстве региона вице-мэр Уфы Сергей Кожевников сообщил о том, что в рамках капремонта Шакшинского моста предусмотрено три длительных перекрытия, и завтра стартует первое из них.

По его словам, с РЖД и «Башавтотрансом» провели брифинг. РЖД увеличит количество электричек и ходить они будут с 6.00 до 20.00 с интервалом 30 минут. «Башавтотранс» организует подвоз на станции «Шакша» и «Гастелло».

Альтернативные проезды – через Восточный выезд и улицу Пугачева. Будет действовать акция «Счастливый час»: при пересадке с автобуса или электрички в течение часа и оплате по карте «Алга» платить дважды не придется.

Ранее мы писали о том, что проезд по Восточному выезду делать бесплатным на время ремонта не собираются.

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