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В Уфе похолодает до +20° днем

Хорошие новости для утомленных солнцем: скоро оно возьмет перерыв, чтобы дать вам возможность соскучиться. Прогноз погоды в Уфе на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадки на этой рабочей неделе будут почти каждый день, в пятницу температура резко спадет.

Понедельник, 8 июля: до +25°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – +15°, дождь.

Вторник, 9 июля: до +26°, облачно, дождь, в ночь на среду – +16°, небольшой кратковременный дождь.

Среда, 10 июля: до +29°, малооблачно, без осадков, в ночь на четверг – +16°, временами небольшой дождь.

Четверг, 11 июля: до +28°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +16°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 12 июля: до +20°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – +14°, небольшой кратковременный дождь.

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