На время перекрытия Шакшинского моста проезд по Восточному выезду останется платным

В мэрии Уфы сообщили о том, что бесплатный проезд по Восточному выезду будет предусмотрен только для экстренных служб и общественного транспорта.

Паромная переправа в деревне Князево в настоящее время закрыта из-за подъема уровня воды в реке.

Жители смогут воспользоваться Южным обходом, например, через Кузнецовский затон. Также вблизи станции «Шакша» организованы перехватывающие парковки, где можно оставить авто и пересесть на пригородные поезда.

Движение автобусов будет синхронизировано с расписанием электричек. Так, изменится движение 12 маршрутов: №35К, №139, №130, №165, №166, №221, №225, №236М, №291, №378, №432а, №544. Работа одного маршрута № 132 временно отменяется. Его дублируют маршруты №130, №291, №35К.