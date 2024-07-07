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На время перекрытия Шакшинского моста проезд по Восточному выезду останется платным

Скоро в Уфе на две недели полностью перекроют Шакшинский мост, в связи с чем многие просят администрацию сделать проезд по Восточному выезду бесплатным, так как это один из немногих способов добраться на машине до садов и северных микрорайонов города.

Фото: Jon Grimes

Фото: Jon Grimes

В мэрии Уфы сообщили о том, что бесплатный проезд по Восточному выезду будет предусмотрен только для экстренных служб и общественного транспорта.

Паромная переправа в деревне Князево в настоящее время закрыта из-за подъема уровня воды в реке.

Жители смогут воспользоваться Южным обходом, например, через Кузнецовский затон. Также вблизи станции «Шакша» организованы перехватывающие парковки, где можно оставить авто и пересесть на пригородные поезда.

Движение автобусов будет синхронизировано с расписанием электричек. Так, изменится движение 12 маршрутов: №35К, №139, №130, №165, №166, №221, №225, №236М, №291, №378, №432а, №544. Работа одного маршрута № 132 временно отменяется. Его дублируют маршруты №130, №291, №35К.

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