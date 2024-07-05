В Уфе появится новый микрорайон с малоэтажными домами

Речь идет о территории площадью 8,72 га. В документе говорится, что на момент проектирования территория свободна от застройки, зеленые насаждения на ней отсутствуют.

На ней планируют построить 90 1-2-этажных индивидуальных жилых домов, а также двухэтажное здание детсада на 30 мест и одноэтажное административно-торговое здание.

На улицах Елизаветы Глинки и 75-летия Победы разместят автобусные остановки, около детсада и административно-торгового здания – паркинги на 14-16 мест. Подразумевается, что жители будут парковаться на своих участках.

Также проектом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения.