В Уфе появится новый микрорайон с малоэтажными домами

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Елизаветы Глинки, 75-летия Победы, Героя Ромашкина и проектируемыми улицами в Калининском районе.
Чертеж: администрация Уфы
Речь идет о территории площадью 8,72 га. В документе говорится, что на момент проектирования территория свободна от застройки, зеленые насаждения на ней отсутствуют.
На ней планируют построить 90 1-2-этажных индивидуальных жилых домов, а также двухэтажное здание детсада на 30 мест и одноэтажное административно-торговое здание.
На улицах Елизаветы Глинки и 75-летия Победы разместят автобусные остановки, около детсада и административно-торгового здания – паркинги на 14-16 мест. Подразумевается, что жители будут парковаться на своих участках.
Также проектом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения.
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