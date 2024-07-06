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Суд продлил арест бывшему министру транспорта Башкортостана Александру Клебанову

Александра Клебанова задержали седьмого мая, и в тот же день Радий Хабиров снял его с должности. Экс-министра обвиняют в коррупции.

Фото: соцсети Александра Клебанова

Фото: соцсети Александра Клебанова

Ранее Клебанов был отправлен под домашний арест на время следствия до 27 июня.

Теперь объединенная пресс-служба судов Башкортостана сообщает о том, что постановлением Советского районного суда Уфы ходатайство следователя удовлетворено, бывшему министру продлена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц до седьмого августа 2024 г.

Следствие считает, что в прошлом году Клебанов, входя в состав директоров госпредприятия «Башкиравтодор», потребовал от подрядчика пять млн рублей в обмен на помощь в своевременной оплате по госконтракту и общее покровительство. Деньги ему передали через посредника, который не знал обстоятельств дела.

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