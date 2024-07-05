В Башкортостане цены на огурцы и картофель продолжают расти катастрофическими темпами

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: огурцы (21,71%), картофель (16,56%), капуста (7,9%), помидоры (2,47%) и лук (2,3%).

Также подорожали некоторые другие продукты, в том числе яблоки (3,71%), печенье (1,8%), соль (1,63%).

Цены на огурцы и картофель растут катастрофическими темпами уже несколько недель подряд.

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели свекла (3,65%), яйца (1,23%), свинина (1,08%) и детские овощные консервы (0,91%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.