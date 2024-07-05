Дороги в Уфе: перекрытие улиц, запрет на въезд грузовиков

Сегодня, пятого июля, с 14.00 до 18.00 будет закрыт въезд в Уфу для грузового транспорта. Запрет введен в связи с установлением температуры выше 32 градусов для обеспечения сохранности асфальтового покрытия.

Въезд ограничен на следующих трассах: Уфа – аэропорт, Уфа – Шакша – КПМ, Уфа – Жилино, Бирский тракт и Уфа – Затон – КПМ.

Также мэрия сообщает о том, что 13 июля с 8.30 до 14.00 будут перекрыты:

– проезд от Комарова до СОК «Биатлон»;

– Комарова (от проезда до СОК «Биатлон» до проезда вдоль парка Победы, проходящего от Западной до Комарова);

– Первомайская (от Комарова до Кольцевой).

Это ограничение связано с третьим этапом международной велогонки «Тур России». На время перекрытия изменится схема движения общественного транспорта.