Банкротные организации Башкортостана накопили 240 млн рублей долгов по заработной плате

В общей сложности 15 банкротных организаций Башкортостана накопили долгов по заработной плате сотрудникам на 240 млн рублей. С каждым делом по отдельности разбирается межведомственная комиссия.

Об этом рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.

«Организации-банкроты всегда малоподвижные участники процессов, в том числе судебных тяжб. В то же время на них приходится львиная доля задолженности по заработной плате.

Обсудили ряд вопросов, положительное решение которых могло бы гораздо эффективнее возвращать людям их честно заработанные деньги. Это создание специализированного фонда для погашения задолженности по заработной плате, предложение законодательной инициативы по изменению очередности выплаты заработной платы; участие в качестве третьих лиц представителей нашего министерства при рассмотрении организаций-банкротов в заседаниях Арбитражного суда Башкортостана», – сообщила министр.